Sportschießen Die Serie des Titelverteidigers ist gerissen

Damit darf sich die SSG Kevelaer zumindest mit einem kleinen Triumph schmücken. Der neue Deutsche Meister musste sich in der gesamten Saison nur einmal geschlagen geben. Und zwar am 2. Dezember mit 1:4 gegen den ehemaligen Seriensieger, der damit in Zukunft wieder völlig befreit an die Schießlinie treten darf. Ohne Druck, wieder einmal neue Maßstäbe im nationalen Schießsport setzen zu müssen.