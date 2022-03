Mensch&Stadt : Ein Hoch auf den sportlichen Gärtner

Blütenpracht und selbstgestrickter Pullover: Hans van Leuven in seinem Element. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Hans Leuven hat soeben seinen 85. Geburtstag gefeiert. Das Urgestein aus Lüllingen zählte viele Jahre zu den schnellsten Mittelstreckenläufern im Kreis Kleve. Nebenbei beherrscht er den Umgang mit den Stricknadeln perfekt.

Von Klaus Schopmans

In seinem Heimatort Lüllingen kennt ihn jeder. Hans van Leuven, der in der vergangenen Woche die 85. Sprosse seiner Lebensleiter erreicht hat, ist ein echtes Urgestein im Dorf. Blickt er von ganz oben herab, dann sieht der Gärtnermeister viele Spuren, die er im Laufes seines Lebens hinterlassen hat. Seine große Leidenschaft war die Leichtathletik, als Läufer auf den Mittelstrecken von 800 bis 10.000 Meter gehörte Hans van Leuven viele Jahrzehnte zu den Besten im Kreis.

Begonnen hat alles 1958, damals musste er sich bis zu seinem 21. Geburtstag gedulden. „Zuhause hieß es immer ,Sport ist Mord‘. Als ich volljährig wurde, habe ich mich sofort bei den Fußballern von TuS Kevelaer angemeldet“, erinnert sich van Leuven. Als sein damaliger Trainer Theo Kirchhofs die Kicker zum Abschluss noch fünf Runden um den Platz laufen ließ und der „Kluser“ – so die Bezeichnung für einen waschechten Lüllinger – allen Kameraden davon lief, meinte der Chef: „Der muss zur Leichtathletik.“

Der Jubilar hat mehr als 400 Volksläufe absolviert. Foto: Klaus Schopmans

Info 20 Jahre Vorsitzender des SV Lüllingen Bestzeiten Hans van Leuven war sein ganzes Leben lang schnell unterwegs. So lauten seine persönlichen Rekorde: 800 Meter: 2:02 Minuten; 1000 Meter: 2:50; 1500 Meter: 4:17; 3000 Meter: 9:23; 5000 Meter: 16:22; 10.000 Meter: 36:28. Ehrenamt Der Jubilar war von 1969 bis 1989 Vorsitzender des SV Lüllingen. Für sein Engagement erhielt er die Willy-Probst-Plakette des Kreissportbundes Kleve. Breitensport In seinem langen Sportlerleben absolvierte der Lüllinger mehr als 400 Volksläufe und erlangte 33 Mal das Sportabzeichen in Gold.

Gesagt, getan. Es sollte sich um den Beginn einer erfolgreichen Laufbahn des sportlichen Gärtnermeisters handeln. Bereits ein Jahr später gewann er den „Kreiswaldlauf“, wie es damals noch so schön hieß. Auch wenn sein Einstieg als Leichtathlet recht spät erfolgte, gewann er von 1959 bis 1965 sieben Mal die Kreismeisterschaft über 5000 und 10.000 Meter. Als er 1979 mit 42 Jahren noch einmal Gelderner Stadtmeister über 3000 Meter wurde, hätten einige der von ihm besiegten Läufer gut und gerne seine Söhne sein können.

Für den TuS Kevelaer war der 85-Jährige 30 Jahre am Start, ehe er weitere 30 Jahre für den TSV Weeze die Laufschuhe schnürte. Die Langstrecke war allerdings nie sein Ding, einen Marathon hat er nie gelaufen. „Dann kommt man immer so spät nach Hause“, sagt van Leuven mit einem Augenzwinkern. Lediglich ein Halbmarathon stand mal auf dem Programm, den er in einer respektablen Zeit von 1:38 Stunden zurücklegte.

Hans van Leuven blieb aber auch dem Fußball verbunden. Als der SV Lüllingen im Jahre 1959 aus der Taufe gehoben wurde, gehörte er zu den Gründungsmitgliedern. Auf dem Fußballplatz war der Leichtathlet zwar nicht der technisch versierteste Spieler, aber in Sachen Schnelligkeit und Ausdauer konnte ihm keiner was vormachen. 1969 übernahm er das Amt des Vorsitzenden und führte den Verein 20 Jahre lang. „Ich habe die Blütezeit des SV Lüllingen mitgestalten dürfen. Damals hatten wir sieben Mannschaften und haben ein neues Platzhaus gebaut“, so Hans van Leuven.

Neben seinem Engagement für die Fußballer und seinem Beruf als Gärtner, der ihn ebenfalls auf Trab hielt, blieb das Laufen seine große Leidenschaft. Mit 81 Jahren bestritt er seinen letzten 10.000-Meterlauf. Einen festen Platz im Kalender hatte auch das Deutsche Sportabzeichen. In Gold selbstverständlich und das 33 Jahre lang ohne Unterbrechung. „Mit 79 Jahren habe ich noch einen Rekord im Seilspringen mit 113 Sprüngen in Folge aufgestellt,“, sagt der Jubilar stolz.

Der 85-Jährige, der nach einem Schlaganfall vor drei Jahren seine sportlichen Aktivitäten aufs Spazierengehen beschränken musste, hat sich immer auch noch Zeit für andere Hobbys genommen. Van Leuven beherrscht die hohe Kunst des Strickens nahezu perfekt. Bereits 1988 tauchte der Lüllinger unter der Überschrift „Die goldenen Strickhände des Gärtnermeister Hans“ in einer großen Boulevardzeitung auf. „Es gibt kein Muster, das ich nicht stricken kann“, versichert der Allrounder, dessen Spezialität die Norweger-Muster sind. Dieser Leidenschaft frönt er bis heute – bei einer Schar von elf Enkel- und zwei Urenkelkindern gibt es genügend Abnehmer für die erlesene Handarbeit.