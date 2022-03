Fußball-Bezirksliga : 3:3 – SV Walbeck darf endgültig wieder auf die Rettung hoffen

Walbeck Mit seinem späten Ausgleichstreffer gegen den Tabellenvierten TuS Xanten sorgt Lucas Holla am Mittwochabend für Karneval am Bergsteg.

So geht Abstiegskampf. Mit viel Einsatz und Laufbereitschaft und am Ende dem nötigen Quäntchen Glück erkämpfte sich Fußball-Bezirksligist SV Walbeck am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den TuS Xanten ein 3:3 (2:2)-Unentschieden. Mit diesem Bonuspunkt gegen den Tabellenvierten konnte der Gastgeber nach langer Zeit die rote Laterne an den SV Schwafheim weiterreichen.