Leichtathletik Das Querfeldein-Fest des TSV Weeze

Die Organisatoren der Leichtathletik-Abteilung des Turn- und Spielvereins durften ohnehin so ziemlich alle Läuferinnen und Läufer begrüßen, die in der Szene am Niederrhein Rang und Namen haben. Auf Platz zwei in der Gesamtwertung landete der Mann, der den Weezer Crosslauf zuletzt vier Mal in Folge gewonnen hatte. Christoph Verhalen vom TuS Xanten, der in seiner Altersklasse M 40 keinen Konkurrenten scheuen muss, blieb dem wesentlich jüngeren Favoriten lange auf den Fersen und erreichte schließlich in 17,16 Minuten das Ziel. Auf Rang drei landete ebenfalls ein alter Bekannter: Armin Gero Beus (Klasse M 30) ist in Weeze ein gerne gesehener Gast und absolvierte die Strecke in 18,33 Minuten.