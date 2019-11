Handball-Landesliga : Lösbare Aufgabe für SVS-Handballer

Straelen Straelens Landesligisten wollen in Oberhausen keine weitere Pleite erleben.

Handball-Landesliga Männer Turnerbund Oberhausen – SV Straelen. So ganz verdaut hat SVS-Coach Dietmar Beiersdorf die Pleite gegen die Vorster Reserve auch Tage später noch nicht. Seine Mannschaft war gegen einen abgezockt agierenden Gegner in nahezu allen Bereichen zu weit weg von dem, was man sich vorgenommen hatte und was man zu leisten in der Lage ist.