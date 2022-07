Liveticker zum DFB-Pokal : Der SV Straelen vor dem Spiel des Jahres

Der Vorverkauf für die Partie laufe hervorragend, es seien aber auch noch Tickets für die Begegnung verfügbar, teilt der SV Straelen mit. Am morgigen Donnerstag hat die Geschäftsstelle an der Römerstraße noch von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr für den Kartenverkauf geöffnet.Tickets sind außerdem über den Online-Ticket-Shop des MSV Duisburg sowie im MSV-Fanshop direkt am Stadion erhältlich. VIP- und Logenplätze können ab einem Nettopreis von 120 Euro über die Homepage der Agentur „All about sports“ gebucht werden.In den Fanbussen, die der SV Straelen einsetzt, sind ebenfalls noch Plätze frei. Der Fahrtpreis beträgt 10 Euro. Anmeldungen per E-Mail an samira.berns@svs19.com