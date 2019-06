Aus den Vereinen : Lesung und Fitness beim Turnverein Issum

Issum (RP) Rund um Gesundheit und Fitness geht es mit Annika Brettfeld-Rask am Samstag, 6. Juli, in der Issumer Turnhalle „Am Tapp“. Die Autorin und Trainerin wird Kostproben aus ihrem Buch „Entpuppt – mit LCHF in ein leichtes Leben“ lesen.

LCHF steht für „Low Carb, High Fat“ – eine Ernährungsweise, bei der auf Kohlenhydrate weitgehend verzichtet wird. Dies soll sich positiv auf Körpergewicht und Blutzuckerspiegel auswirken. Brettfeld-Rask hat selbst den Weg von der „Couch-Kartoffel“ zur fitten Trainerin absolviert. Inzwischen betreut sie die Website www.lchf.de und hat mit Anne Paschmann eine Kochbuchserie namens „LCHF pur: Saisonal. Lecker. Gesund“ veröffentlicht. Außerdem hat sie eine Trainerlizenz erworben und leitet Sportkurse – von Bodystyling bis Rückensport und Pilates.