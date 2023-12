Fußball-Oberliga Die Ziele: Stammplatz und Führerschein

Der SV Straelen war am vergangenen Wochenende der große Gewinner des letzten Hinrunden-Spieltages in der Fußball-Oberliga. Während Tabellenführer Sportfreunde Baumberg und die Verfolger Germania Ratingen und KFC Uerdingen jeweils Niederlagen kassierten, setzte sich der SV Straelen mit 3:0 gegen Aufsteiger DJK Adler Frintrop durch und verbesserte sich auf den dritten Platz. Das letzte Spiel in diesem Jahr ist zugleich die erste Rückrundenpartie. An der Römerstraße trifft die Mannschaft von Trainer Sunay Acar am Freitag ab 19.30 Uhr auf ETB Schwarz-Weiß Essen und möchte sich nach Möglichkeit mit dem vierten Sieg in Folge in die Winterpause verabschieden.