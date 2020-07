Leichtathletik : Virtuelle Ersatzläufe kommen für den TSV Weeze nicht infrage

Im vergangenen Jahr gingen viele Athleten beim Sommerabendlauf an den Start. In diesem Jahr fällt die zweite Ausgabe aus. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Weeze Durch die Corona-Krise musste der Verein schon zwei geplante Veranstaltungen absagen – den Sommerabendlauf und nun auch den Staffellauf. Finanzielle Einbußen gibt es, sie halten sich aber im Rahmen und können teilweise gemildert werden.

Als kürzlich der Sommerabendlauf abgesagt wurde, plante der TSV Weeze für den Staffellauf erstmal wie gewohnt weiter. Nachdem das Verbot für Großveranstaltungen jedoch verlängert worden war, war auch schnell klar, dass der große Traditionslauf nicht am 26. September durchgeführt werden kann. Dabei wäre die 35. Ausgabe eine besondere gewesen.

„Es ist schade, dass gerade in diesem Jahr mit den Neuerungen der Lauf ausfällt“, sagt der zweite Vorsitzende der Leichtathletik-Abteilung, Stefan Foreman. Statt wie bisher immer mit fünf Teilnehmern, wären die Staffeln dieses Jahr auf drei Läufer begrenzt worden. Zudem hatte der Verein vor, verstärkt Firmen und Klubs mit eigener Wertung anzusprechen.

All das wird der TSV dann 2021 versuchen. Den Staffellauf irgendwie anders über die Bühne zu bringen, kam für die Verantwortlichen nicht infrage. „Wir haben uns dagegen entschieden, den Staffellauf virtuell auszutragen. Da fehlt das Flair von richtigen Wettkämpfen, wo sich Leute treffen und begegnen“, sagt Foreman. Zudem die Veranstaltung vor allem für Hobbyläufer gemacht sei, für die nicht nur die reine Zeit auf der Strecke, sondern das ganze Drumherum ebenso wichtig ist.

Dieses Drumherum spielt auch für den TSV eine große Rolle. Daher würde ein abgespeckter Lauf mit strengen Auflagen ebenso wenig Sinn machen. „Ohne Bierzelt, den Grill und den Kuchenverkauf kann sich die Veranstaltung kaum tragen“, sagt der Abteiluungsvorsitzende Reinhard Krebbers. Ein bisschen gelindert werden die fehlenden Einnahmen aus dem Sommerabendlauf und dem Staffellauf durch andere ebenfalls abgesagte Laufveranstaltungen. Die Teilnahme an diesen bezahlt der TSV seinen Mitgliedern üblicherweise. Trotzdem überwiegen die Nachteile in diesem Jahr. „Für den Vereinssport ist die Corona-Krise sehr schlecht. Die Gemeinschaft geht etwas verloren und neue Mitglieder gewinnt man in dieser Zeit sicher nicht“, sagt Krebbers. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf dem Crosslauf 2021. Da dort geringere Teilnehmerzahlen als bei den beiden anderen Läufen zu erwarten sind, scheint ein Termin gegen Ende Januar oder Anfang Februar möglich zu sein, sicher ist aber noch nichts.