Bahneröffnung im Hülsparkstadion Leichtathleten starten beim Kevelaerer SV in die Freiluft-Saison

Die Leichtathletik-Abteilung des Kevelaerer SV eröffnet am kommenden Sonntag die Freiluft-Saison. Ab 10 Uhr gehen im Hüls­park-Stadion junge Sportlerinnen und Sportler vom Niederrhein und aus ganz Nordrhein-Westfalen an den Start. Auf dem Programm stehen Wettkämpfe im Kugelstoßen, im Hoch- und Weitsprung sowie verschiede Sprintstrecken (75 Meter, 100 Meter, Hürden und Staffeln). Auch der Nachwuchs des Gastgebers (Altersklassen U 12 und U 14) wird die Gelegenheit nutzen, die in den Trainingslagern in den Osterferien aufgebaute Form zu testen.