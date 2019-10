Tischtennis : Das große Zittern hat schon begonnen

Allein auf weiter Flur: Andreas Dittrich muss zurzeit an Position eins versuchen, für den TTC Geldern-Veert die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Tischtennis-Landesligist TTC Geldern-Veert hat beim alten Rivalen Grün-Weiß Flüren nicht den Hauch einer Chance und steht mit leeren Händen am Tabellenende. Auch für die Damen des SV Walbeck gibt’s nichts zu holen.

Landesliga der Männer: Grün-Weiß Flüren – TTC Blau-Weiß Geldern-Veert 9:1. Eugen Brück, Vorsitzender des TTC Geldern-Veert, ist ein Freund klarer Worte. Und er weiß natürlich ganz genau, was das Stündlein für die Tischtennis-Mannschaft der Blau-Weißen nach dem Debakel in Wesel geschlagen hat. „Man kann sich nicht Saison für Saison darauf verlassen, irgendwann eine erfolgreiche Aufholjagd zu starten. Wenn wir jetzt nicht unser nächstes Heimspiel gegen den TV Mehrhoog gewinnen, sehe ich schwarz. Dann wird’s in Sachen Klassenerhalt schon sehr, sehr problematisch“, sagt Brück.

Beim Dauerrivalen Grün-Weiß Flüren musste der TTC Geldern einmal mehr in der neuen Saison mit dem allerletzten Aufgebot antreten. Dr. Thomas Kroppen, ehemaliger Oberliga-Spieler aus Mülhausen, wartet immer noch auf seinen ersten Einsatz. Außerdem fehlten Rolf Biermann und Maik Lehwald (beide privat verhindert) und der angeschlagene Kapitän Jürgen Voss. Folgerichtig standen die Gäste von vorneherein auf verlorenem Posten. Unter dem Strich reichte es gerade einmal zu einem Ehrenpunkt, den Daniel Dudziak in einem Fünf-Satz-Match gegen Thomas Christians holte. Vier Spiele, vier Niederlagen – der Druck vor dem Heimspiel gegen den TV Mehrhoog, das am Samstag ab 17.30 Uhr in der Sporthalle an der Anne-Frank-Straße ausgetragen wird, ist enorm groß.

Bezirksliga der Männer: Union Kevelaer-Wetten – BV DJK Kellen 5:9. Ähnlich düster sieht die Lage des Landesliga-Absteigers aus Kevelaer aus, der ebenfalls mit vier Niederlagen in die Saison gestartet ist und auch eine Etage tiefer am Tabellenende steht. Der Gastgeber gestaltete die Partie zwar lange Zeit offen, verpasste aber letztlich das erhoffte Erfolgserlebnis. Knackpunkt war beim Stand von 4:5 die Fünf-Satz-Niederlage von Christian Koch im Spitzen-Einzel gegen den Kellener Michael van Heek. Die Punkte für die Union holten Andreas Spiegels, Thomas Terhoeven-Urselmans, Marc Ingenpaß, Spiegels/Ingenpaß und Koch/Terhoeven-Urselmans.

Bezirksklasse der Männer: SV Walbeck – TTC Blau-Weiß Sevelen 9:2. Das Derby war eine glatte Angelegenheit zu Gunsten der Mannschaft aus dem Spargeldorf. Während der SV Walbeck jetzt 5:3-Punkte auf seinem Konto hat und sich auf den dritten Platz verbesserte, warten die Blau-Weißen aus dem Hexendorf noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis und zieren das Tabellenende.

Grün-Weiß Flüren II – TSV Weeze 5:9. Die Gäste bestätigten ihre gute Form und machten den zweiten Sieg in Folge perfekt. Der TSV Weeze erwischte mit den drei Siegen in den Eingangsdoppeln einen optimalen Start und ließ sich anschließend die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Am Samstag fordert die Mannschaft ab 18.30 Uhr in der heimischen Sporthalle an der Falkenstraße den ungeschlagenen Tabellenführer TuS 08 Rheinberg III heraus.

NRW-Liga der Frauen: SV Walbeck – TTC Bärbroich 1:8. Für den SV Walbeck gab’s gegen die Mannschaft aus Bergisch-Gladbach nichts zu bestellen. Sue Boekholt holte den Ehrenpunkt.