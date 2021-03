Fußball : TSV Wa.-Wa. kehrt auf den Platz zurück

Wachtendonk Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum kehrt auf den Platz zurück. Unter strengen Corona-Auflagen. Ex-Profi Markus Müller hat ein entsprechendes Konzept entwickelt.

Fußball-Landesligst TSV Wachtendonk-Wankum hat in dieser Woche das Training wieder aufgenommen. Unter strengen Corona-Auflagen, die aktuell gelten. Seit die Sportanlagen unter freiem Himmel im Februar wieder geöffnet werden durften, ist sportliche Betätigung eine Solo-Veranstaltung. In Wachtendonk wurde dafür ein Konzept entwickelt, das die strengen Hygienevorgaben und Abstandsregelungen erfüllt. Das Ordnungsamt der Stadt Wachtendonk hat dieses Konzept nach Rücksprache mit der Bezirksregierung in Düsseldorf genehmigt.