Fußball : Die zwei Gesichter des TSV Wachtendonk-Wankum

TSV-Trainer Guido Contrino war mit den Leistungen seiner Mannschaft jeweils nur eine Halbzeit lang einverstanden. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Der TSV Wachtendonk-Wankum überzeugt in den Testspielen gegen Adler Osterfeld (4:1) und den ASV Süchteln (3:4) jeweils nur eine Halbzeit lang.

Von Klaus Schopmans

Mit Licht und Schatten präsentierte sich Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum am Wochenende in zwei weiteren Testspielen. Zunächst trat die Mannschaft am Freitag beim Bezirksligisten Adler Osterfeld, dem Heimatverein von Trainer Guido Contrino an. In den ersten 45 Minuten taten sich die Gäste unerwartet schwer. „Das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Osterfeld hat uns Probleme bereitet“, meinte Trainer Contrino. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang Jasin Saiti, Neuzugang vom Oberliga-Abstiegskandidaten 1. FC Mönchengladbach, sein erstes Tor für seinen neuen Verein.

Mit einem Doppelpack eröffneten die Gäste den zweiten Durchgang. In der 47. Minute erhöhte Eric Holz auf 2:0, nur eine Minute später das 3:0 durch Martin Stroetges. Zwar gelang dem Bezirksligisten nach 55 Minuten der Anschlusstreffer. Doch schon im Gegenzug stellte Eric Holz den alten Abstand wieder her. Anschließend war die Luft etwas raus aus der Partie, der TSV ließ noch einige gute Gelegenheiten ungenutzt.

Am Sonntag empfingen die Wachtendonker den ASV Süchteln aus der Landesliga-Gruppe 1 im Sportpark Laerheide. Wie schon im Freitagsspiel ließ der Gastgeber in der ersten Halbzeit einige Wünsche offen und geriet schon nach acht Minuten in Rückstand. Zehn Minuten später erhöhte Süchteln auf 2:0, ehe TSV-Torjäger Markus Müller nach einer halben Stunde auf 1:2 verkürzen konnte. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und gingen kurz vor der Pause mit 3:1 in Führung. „Bei zwei Gegentoren haben wir uns krasse Abwehrfehler geleistet. Das kenne ich eigentlich von meiner Abwehr aus der Meisterschaft so nicht“, sagte Contrino.

Der zweite Abschnitt verlief schon mehr nach dem Geschmack des Trainers. Unmittelbar nach Wiederanpfiff traf Kai Baumeister zum 2:3. Anschließend lieferten sich die beiden Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch. In der 85. Minute gelang Markus Müller zunächst der Ausgleich zum 3:3. Doch eine Minute vor dem Abpfiff belohnten sich die Gästen für eine gute Leistung mit dem Siegtreffer.