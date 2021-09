Fußball-Landesliga : TSV Wa.-Wa. reist zu den Aufholjägern nach Amern

Wachtendonk Fußball-Landesliga: Trainer Guido Contrino genoss den guten Saisonstart seiner Mannschaft in dieser Woche auf Mallorca. Am Sonntag sitzt er wieder auf der Bank.

(ksch) Trainer Guido Contrino genoss in dieser Woche noch einige sonnige Tage auf Mallorca und traf dort unter anderen auch seinen Sportlichen Leiter Timo Pastoors. Beide dürften sich bei einem Gläschen „Cuba libre“ über den guten Saisonauftakt des TSV Wachtendonk-Wankum in der Fußball-Landesliga ausgetauscht haben. Derweil leitete am ebenfalls sonnigen Niederrhein Markus Müller das Training. Er stand mit dem Urlauber im ständigen Austausch, denn am Sonntag trägt Contrino wieder an der Seitenlinie die Verantwortung. Die kleine Erfolgsserie zum Saisonauftakt mit zwei Siegen und einem Unentschieden dürfte für den TSV nur eine Momentaufnahme sein.