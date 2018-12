Fußball: Guido und Kato machen Hö.-Nie. wieder fit

Niederrhein Guido Lohmann und Kato Sürün übernehmen Regie beim abstiegsgefährdeten Fußball-Landesligisten.

(him) Wo Kato und Guido draufsteht, steckt Erfolg drin. Und ab sofort machen die beiden Freunde, die unter anderen auch schon für den SV Sonsbeck im Einsatz waren, wieder gemeinsame Sache. Kato Sürün, der in der abgelaufenen Saison großen Anteil am Aufstieg des SV Straelen in die Fußball-Regionalliga hatte, und Top-Manager Guido Lohmann (zuletzt TSV Wachtendonk-Wankum) übernehmen ab sofort die sportliche Leitung des abstiegsgefährdeten Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter.