Handball-Landesliga : Straelens Handball-Frauen: mit Fanbus zum Spitzenspiel

Straelen Handball-Landesliga Männer: DJK Styrum – SV Straelen.

Der Spielplan hält für den SVS zum Abschluss des Jahres ein echtes Schmankerl bereit. Am Freitagabend treten die Blumenstädter, die nach drei Siegen in Serie auf Tabellenplatz drei vorgerückt sind, beim Ligaprimus aus Styrum an. „Wir freuen uns drauf, obwohl ich Styrum in der Rolle des Favoriten sehe“, sieht Straelens Trainer Dietmar Beiersdorf dem Aufeinandertreffen mit Spannung entgegen.

Angepfiffen wird das Spitzenspiel um 20 Uhr in der Halle an der von-der-Tann-Straße. Mit dem Fanbus treten die Grün-Gelben die Reise nach Mülheim an... und mit großer Lust auf eine kleine Überraschung. „Styrum ist ausgesprochen Heimstark, aber nicht unverwundbar“, gibt sich Beiersdorf kämpferisch. Gefahr drohe zuallererst vom Aufbauspieler der DJK. Ein Alleskönner. Schnell, wurfstark, clever und mit einem guten Auge ausgestattet. Und auch der Halblinke gehört zum Besten was die Landesliga zu bieten hat.