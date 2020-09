Fußball : Die nächste bittere Pille in der Nachspielzeit

Wachtendonk Fußball-Landesliga: Aufsteiger TSV Wachtendonk-Wankum verliert nach spätem Gegentor 1:2 gegen den PSV Wesel. Der neue Trainer Guido Contrino ist dennoch zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Es war wieder einmal die Nachspielzeit, in der das Unheil über den Fußball-Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum hereinbrach. Nach einer Flanke in den Strafraum stand Yannik Oenning richtig und erzielte den 2:1-Siegtreffer für die Gäste vom PSV Wesel. Wie schon zuletzt beim 1:1 in Tönisberg fiel der Gegentreffer in der letzten Spielszene. Mit dem Unterschied, dass der Gastgeber diesmal am Ende mit leeren Händen da stand.