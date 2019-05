Frauenfußball : SV Walbeck bekommt bald Gesellschaft

Niederrheinligist SV Walbeck – hier Sabine Kawaters (grünes Trikot) im Angriff – bestätigte mit einer guten Leistung gegen Eintracht Solingen den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen. Foto: Klaus Schopmans

Gelderland Frauenfußball: Der Niederrheinligist aus dem Spargeldorf erreicht ein gerechtes 2:2 gegen Eintracht Solingen. In der nächsten Saison gibt’s das Derby gegen Landesliga-Meister Viktoria Winnekendonk, der sich erneut in Torlaune zeigte.

Von Klaus Schopmans

Erstmalig werden in der kommenden Saison zwei Frauenmannschaften aus dem Gelderland in der Niederrheinliga spielen. Der SV Walbeck, der nach einem Umbruch in dieser Saison doch einige Probleme hatte, zuletzt aber wieder mit ansteigender Formkurve, hat den Klassenerhalt ohne große Probleme geschafft. Hinzu gesellt sich die Viktoria aus Winnekendonk, die sich vorzeitig den Meistertitel gesichert hat, aber weiterhin mit vollem Engagement bei der Sache ist.

Niederrheinliga: SV Walbeck – Eintracht Solingen 2:2 (2:1). Die zuletzt ansteigende Form der Walbecker Mannschaft sollte im Spiel gegen den Tabellensiebten mal wieder etwas Zählbares hervorbringen. So lautete die Vorgabe von Trainer Rolf Sturme. Seine Spielerinnen erfüllten diesen Wunsch und verfolgten gut gelaunt den Walbecker Spargelumzug mit – ihre langjährige Mitspielerin Katrin Pasch saß als Spargelprinzessin in der schön geschmückten Kutsche. Das Team vom Bergsteg erledigte seine Hausaufgaben gekonnt. Bereits in der siebten Minute flankte Anja Juntermanns in den Strafraum auf Louisa Pastoors, die zur 1:0-Führung einschob. Die Heimelf blieb am Drücker. Hannah Sturme erhöhte mit einer Bogenlampe (34.) auf 2:0. Dies war aber auch ein Weckruf für die Gäste aus Solingen, die plötzlich merkten, das sie mehr investieren mussten, wenn sie in Walbeck zum Erfolg kommen wollten. In der 45. Minute gelang dann auch der Anschlusstreffer.

Namen & Zahle Viktoria: Nur noch sieben Tore bis zur „100“ SV Walbeck: Koblenz – Patyk (78. Dellen), Pastoors, (67. Hegger), Sturme, Grusa, Aengenvoort, Wellmans, Peschges, Juntermanns, Kawaters, Drewes. Tore: 1:0 (7.) Luisa Pastoors, 2:0 (35.) Hannah Sturme, 2:1 und 2:2 (45. und 55.) Britta Gahr. Viktoria Winnekendonk: Waerder – Thyssen, Böhm, (53. Schmidtmann), Kanders, Tepaß, Selina Berns, Luyven, Jansen, Rankers, Samira Berns, Stein (53. Heilen). Tore: 1:0, 5:0 und 8:0 Samira Berns (3., 65. und 78.), 2:0 Selina Berns (6.), 3:0, 4:0 und 7:0 Vivian Tepaß (12., 54. und 75.), 6:0 Paulina Heilen (68.).

Nach dem Wechsel stand die Heimelf erst einmal gehörig unter Druck, die logische Folge war der Ausgleich zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Trainer Rolf Sturme musste reagieren, nahm einige Umstellungen im Mannschaftsgefüge vor, die sich positiv auswirken sollten. Das Walbecker Spiel stabilisierte sich wieder. Und in der Schlussphase hatten die Grün-Weißen sogar zwei Möglichkeiten zum Siegtreffer. „Am Ende war es in einem kampfbetonten Spiel ein gerechtes Ergebnis“, resümierte Rolf Sturme.

Landesliga: Viktoria Winnekendonk – Linner SV 8:0 (3:0). Nach dem unerwartet hohen Erfolg gegen die Mannschaft aus Krefeld fehlen der Viktoria noch sieben Treffer bis zum 100. Saisontor, das dürfte in den letzten drei Spielen locker zu schaffen sein. Nach dem Abpfiff zeigte sich Viktoria-Coach Uli Berns etwas überrascht. Er hatte den Gegner, der zuvor sechs Spiele in Folge nicht mehr verloren hatte, doch wesentlich stärker eingeschätzt. Aber sein Team erwischte einen Auftakt nach Maß und führte nach Toren von Samira und Selina Berns sowie Vivian Tepaß bereits nach zwölf Minuten mit 3:0. Dann allerdings stockte die Winnekendonker Tormaschinerie.

Doch spielerisch war es richtig gut, was das Team bis zur Pause auf den Platz brachte. Nach dem Wechsel wurde die Überlegenheit in weitere Tore umgesetzt. Den Reigen eröffnete Vivian Tepaß, die ein starkes Spiel machte, in der 54. Minute. Samira Berns und Paulina Heilen machten mit einem Doppelschlag (65./68) das halbe Dutzend voll, ehe erneut Vivian Tepaß und Samira Berns (75./78.) zum 8:0-Endstand trafen. Eine Reihe weiterer Möglichkeiten ließ die Heimelf ungenutzt. Von den Gästen war wenig zu sehen, lediglich ein Lattenschuss hätte bei den wenigen Vorstößen zum Ehrentreffer führen können. „Meine Mannschaft hat vor allem auch spielerisch überzeugt und in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Uli Berns.