Handball : Straelener Handball-Teams vor schweren Aufgaben

Joey Sonnen hatte großen Anteil am Hinspiel-Sieg des SV Straelen gegen den VfB Homberg II. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Doppelpack am Samstag in der Sporthalle an der Fontanestraße: Oberliga-Frauen gegen Fortuna Düsseldorf, Landesliga-Männer gegen VfB Homberg II.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der SV Straelen lädt am Samstag zu einem langen Handballabend in die Sporthalle am Straelener Schulzentrum ein. Ab 17.45 Uhr spielen die Oberliga-Frauen gegen das Top-Team von Fortuna Düsseldorf. Direkt im Anschluss geht es für die Landesliga-Männer nach längerer Corona-Pause gegen die Reserve des VfB Homberg. Diese Partie wird um 19.30 Uhr angepfiffen.

Die Frauen im gelben Trikot präsentieren sich derzeit als sportliches Überraschungsei. „Unsere Leistungen waren in den vergangenen Wochen sehr schwankend. Man darf gespannt sein, ob die Mannschaft an den tollen Auftritt beim Sieg in Hiesfeld anknüpfen kann“, sagt SVS-­Coach Thomas Floeth. Fest steht: Die Grün-Gelben müssen an ihre Leistungsgrenze gehen, um den Favoriten nicht nur ärgern (Hinspiel 28:32), sondern vielleicht sogar schlagen zu können.

Die Musik spielt bei der Fortuna im Rückraum. Linkshänderin Milena Mattyssek und Eileen Neumann verfügen über reichlich Wurfkraft. Ein weiterer Faktor ist Kreisläuferin und Abwehrchefin Maria Grimberg. Alle drei können viele Einsätze in Regional- und Dritter Liga vorweisen. Komplettiert wird das dynamische Trio durch ein Team, das auf jeder Position gehobenes Oberliga-Niveau abrufen kann. Dennoch haben die Düsseldorferinnen bereits zwölf Minuspunkte eingesammelt. „Die scheinen auch ein bisschen launisch zu sein. Anders kann ich mir das eine oder andere Ergebnis nicht erklären“, so Floeth.

Straelens Männer haben nach wie vor mit Personalsorgen zu kämpfen. Das für Donnerstag angesetzte Nachholspiel in Dinslaken konnte mangels Masse erneut nicht bestritten werden. „Das war jedoch die letzte Spielverlegung, die wir vorgenommen haben. Ab sofort ziehen wir die Saison voll durch. Alles andere ergibt einfach keinen Sinn. Im Fall der Fälle werden wir den Kader mit Spielern aus der Reserve auffüllen, um eine spielfähige Truppe aufs Parkett zu bringen“, sagt SVS-Coach Dietmar Beiersdorf.

Dabei befinden sich die Grün-Gelben nach der Niederlage von Borken wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. Um die Chance auf den Titel zu wahren, muss gegen Homberg unbedingt ein Sieg her. Im Hinspiel taten sich die Grün-Gelben eine Halbzeit lang richtig schwer, ehe sie mit konzentrierter Abwehrarbeit und einem gut aufgelegten Joey Sonnen schließlich mit 23:19 gewannen.

Beiersdorf: „Auch wenn der VfB in der Winterpause seinen besten Spieler verloren hat, wird das eine ganz harte Nummer. Meine Jungs haben in den vergangen zwei Wochen kaum bis gar nicht trainiert. Wer auflaufen kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Für uns ist die Partie so etwas wie eine Reise ins Ungewisse.“

(terh)