Handball-Landesliga : Spitzen-Aufgebot zu Gast in Straelen

Spitzen-Aufgebot zu Gast in Straelen

Straelen/Issum Die Landesliga-Männer des SVS treffen auf die Reserve des VFB Homberg, Issum empfängt Schermbeck.

Handball-Landesliga Männer: SV Straelen – VfB Homberg II (Samstag, 19.30 Uhr). „Wir wollen Kontakt zur Spitzengruppe halten und dazu braucht es einen Sieg gegen Homberg“, sagt SVS-Coach Dietmar Beiersdorf. Der Weg zu diesem Ziel ist jedoch alles andere als einfach, gehört der VfB doch zu den Top-Teams der Liga. 13:7 Punkte und Tabellenplatz zwei kommen nicht von ungefähr. „Die erste Sechs nebst Torhüter ist richtig stark, wirkt zudem sehr eingespielt“, hat Straelens Trainer den kommenden Gegner bereits zweimal beobachten können. Vor allem der Auftritt gegen den unangefochtenen Spitzenreiter aus Styrum hat bei ihm Eindruck hinterlassen. „Homberg hat nach 40 Minuten noch mit drei Toren geführt, ehe ihnen ein wenig die Luft ausgegangen ist“, so Straelens Trainer. Der torgefährlichste Akteur des TSV ist Linkshänder und sorgt von Halbrechts für ordentlich Alarm. „Alles in allem eine sehr bewegliche Truppe gegen die wir nicht allzu viele Fehler leisten dürfen“, so Beiersdorf.