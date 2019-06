Jugendfußball : KSV und SV Straelen greifen im nächsten Jahr wieder an

Gelderland (SvB) Qualifikationsrunde zur Fußball-Niederrheinliga der A-Junioren, Gruppe 4: SV Bayer Wuppertal – Kevelaerer SV 4:2 (0:0). Für beide Mannschaften ging es in diesem Spiel um nichts mehr.

Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga der B-Junioren, Gruppe 5: 1. Jugend-Fußball-Akademie Düsseldorf – SV Straelen 4:2 (1:0). Für den SVS hatte das Spiel ebenfalls keine Bedeutung mehr. Der KFC Uerdingen hatte zuvor den Aufstieg perfekt gemacht. Schnell war in dieser Partie zu sehen, wer den Takt vorgibt. Und das, obwohl die Hausherren seit Minute 19 in Unterzahl spielten. Bis zur 80. Minute stand es 3:0 für das Heimteam. Dann kamen die spektakuläre Schlussphase und das Eigentor von Denis Mittelstedt zum 4:0 hinzu (80.+1). Die Straelener verkürzten durch Can Tugral (80.+2) und Tim Basten (80.+4). „Wir schütteln uns und greifen nächstes Jahr wieder an. Dazu müssen und werden wir unsere Hausaufgaben noch besser erledigen“, sagte Trainer Dirk Otten.