Volleyball : Derbysieg zum Saisonauftakt

KEVELAER (M.H.) Volleyball-Bezirksliga der Männer: SV Bedburg-Hau II – Kevelaerer SV II 1:3 (25:23 26:28 17:25 19:25). Die Reserve der Kevelaerer Volleyballer hat einen gelungenen Start in die neue Saison erwischt.

Die ersten beiden Sätze waren dabei stark umkämpft und wurden jeweils erst in der Endphase entschieden. Hatte im ersten Satz Bedburg-Hau noch die Nase vorn, drehte sich im zweiten Durchgang das Blatt zu Gunsten der Volleyballer aus der Marienstadt. Auch der dritte Satz verlief anfangs ausgeglichen, aber eine kleine Aufschlagsserie von Tobias Reuters brachte den KSV mit 18:12 in Führung. Diesen Vorsprung ließen sich die von Nicole Joosten betreuten Spieler nicht mehr nehmen. Mit 25:17 ging Satz drei an den KSV. In Satz vier war es dann Janik Janßen, der direkt fünf Punkte bei eigener Aufgabe vorlegen konnte. Der Vorsprung schmolz zwar nochmals auf einen Punkt zusammen, bis Andre Ophey mit weiteren fünf Punkten bei eigener Aufgabe den Abstand wieder herstellte. So konnte Satz vier mit 25:19 und damit das Spiel mit 3:1 gewonnen werden.