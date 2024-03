Von der Aida ins Sporthaus in Geldern Sportliche Dienstleisterin für alle Fälle beim Kreissportbund Kleve

Tebarth erlangte bereits 2013 ihren Bachelor-Abschluss an der Uni Paderborn. Anschließend arbeitete sie zunächst in einer Reha-Klinik in Krefeld, ehe sie vor sieben Jahren ganz nebenbei auch noch ein Masterstudium in klinischer Sportphysiologie und Sporttherapie an der Uni Gießen absolvierte. Danach heuerte sie in den Wintermonaten als Fitnesstrainerin auf der Aida an, umkurvte den Globus, bis Corona 2020 dem beruflichen Spaß ein Ende setzte. In der Pandemie blieb die junge Frau allerdings nicht untätig und leitete ein Jugendsportcamp in Spanien. Es folgte eine Anstellung als Referentin beim Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen in Duisburg, ehe sie zum Kreissportbund Kleve wechselte.