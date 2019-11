Fußball : SV Walbeck trumpft im Pokal groß auf

Treffsicher: Phillip Pasch leitete in der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag den klaren Walbecker Auswärtssieg ein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland (ksch) Dritte Runde um den Fußball-Kreispokal: TSV Weeze – SV Walbeck 1:5 (0:4). Im Pokalwettbewerb läuft es beim SV Walbeck im Gegensatz zur Meisterschaft bestens. Mit einem deutlichen 5:1-Erfolg beim Bezirksliga-Konkurrenten TSV Weeze qualifizierten sich die Spargeldörfler für das Viertelfinale.

Nach dem Wechsel kamen dann die Gastgeber, die ersatzgeschwächt angetreten waren, besser ins Spiel und übernahmen vorübergehend die Hoheit in dieser Partie. Trotz der einen oder anderen Möglichkeit fiel erst in der 65. Minute der Anschlusstreffer zum 1:4. Doch am Walbecker Sieg kamen keine Zweifel mehr auf, zumal der eingewechselte Wutthichat Phonyong nach einem Abwehrfehler der Gastgeber (77.) zum 5:1-Endstand für die Walbecker traf.