Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern Die Nachbarn gehen motiviert ins Pokalduell

Freud und Leid gab es für die Teams am vergangenen Sonntag bei ihren Ligaspielen. Der TSV Wachtendonk-Wankum gewann die Heimpartie gegen die SGE Bedburg-Hau mit 3:1, gab die Rote Laterne ab und rückte näher an das rettende Ufer heran. „Der Pokal war für uns bisher eine tolle Sache. Wir hoffen, dass wir nach dem Erfolg in der Liga in diesem Nachbarschaftsduell weiteres Selbstvertrauen tanken können“, sagt TSV-Coach Markus Müller.