Kreispokal : Kreispokal: Klassenprimus TSV trifft auf Gocher Viktoria

Wachtendonk-Wankum/Goch Kreispokalspiel: TSV Wachtendonk-Wankum - Viktoria Goch (heute 20 Uhr).

Heute Abend hat der Ligaprimus der Bezirksliga in der dritten Runde des Ligapokals die Mannschaft des Traditionsklubs Viktoria Goch zu Gast. Beide Teams kennen sich natürlich aus der Bezirksliga-Meisterschaft, haben sich dort schon einmal gegenübergestanden. In einem Mittwochsspiel am zweiten Spieltag konnten sich die Wachtendonker vor heimischem Publikum allerdings nur knapp mit 2:1-Toren durchsetzen, das Siegestor gelang Kevin Zülsdorf erst in der 89. Spielminute. Ob es auch im Pokal wieder so knapp ausgehen wird, bleibt noch abzuwarten, zwischenzeitlich spielt der TSV beständig und ist seit nunmehr 16 Begegnungen ungeschlagen. Der Konkurrenz ist die Mannschaft von Übungsleiter Frank Goldau zudem längst enteilt. Doch auf die leichte Schulter werden die Gastgeber diese Begegnung nicht nehmen.