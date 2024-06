Spannende Titelkämpfe Viel Applaus für die besten Dressur- und Springreiter im Kreis

In 14 spannenden Wettbewerben wurden die begehrten Titel vergeben. Die Starter und ihre Pferde zeigten durch die Bank weg ansprechende Leistungen, was von den Richtern und vom fachkundigen Publikum entsprechend honoriert wurde. So zum Beispiel Anna-Lena Ophey (RV Asperden-Kessel), die im Sattel von Quina die Stilspringprüfung der Klasse A* mit der Traumnote 9,0 gewann. In der zweiten Abteilung behauptete sich Linn Marie Berkhout mit Valou (Note 8,80). Die Weezerin wurde ganz nebenbei auch Kreismeisterin der Pony-Tour. Rieke Theiss (Asperden-Kessel) ließ mit Little Joe der Konkurrenz keine Chance und entschied im Springen auf A-Niveau beide Wertungsprüfungen für sich.