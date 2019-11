Jugendfußball : Futsal-Titel für SV Straelen und Arminia Kapellen

Techniker unter sich: Die A-Junioren von der Straelener Römerstraße hatten im Wettbewerb um die Futsal-Kreismeisterschaft die Nase vorn. Im Finale glückte die Revanche gegen den Nachwuchs des TSV Weeze. Foto: Fußball-Kreis/Fußball-Kreis Kleve-Geldern

Kreis (RP) Der Startschuss zu den Futsal-Meisterschaften des Fußball-Kreises Kleve-Geldern ist gefallen. In der Sporthalle des Gelderner Berufskollegs machten die D-Juniorinnen den Anfang, wobei sich der TSV Nieukerk wie schon im Vorjahr als glänzender Ausrichter hervortat.

Zunächst waren die Teams von Arminia Kapellen und der DJK Hommersum/Hassum Tonangebend. Als Ho./Ha. allerdings gegen Pfalzdorf das Nachsehen hatte, zeichnete sich ein Alleingang der jungen Kapellenerinnen ab. Zu überlegen trat die Truppe auf, in deren Reihen einige Kreisauswahl-Spielerinnen mitmischen. Am Ende standen vier Siege in vier Spielen für die Arminia zu Buche – der Wanderpokal bleibt somit in Kapellen. Anschließend ermittelten die A-Junioren den Futsal-Kreismeister. Gespielt wurde in zwei Vierer-Gruppen, die vor Ort ausgelost wurden. In Gruppe A fiel die Entscheidung über den Gruppensieg erst im letzten Spiel, als sich die beiden bis dahin ungeschlagenen Mannschaften gegenüberstanden. Der TSV Weeze sicherte sich schließlich den Gruppensieg vor dem SV Straelen, der JSG SV/SGE Bedburg-Hau und der JSG Kerken. In Gruppe B zeichnete sich bereits sehr früh der Favorit ab. Der 1. FC Kleve konnte alle drei Spiele für sich entscheiden und dabei auch mit guten Kombinationen überzeugen. Auf den weiteren Plätzen war die Entscheidung bis zum letzten Spiel offen. Für das Halbfinale qualifizierte sich letztlich Viktoria Winnekendonk vor Siegfried Materborn und Alemannia Pfalzdorf.

In der Vorschlussrunde standen sich somit der 1. FC Kleve und der SV Straelen sowie TSV Weeze und Viktoria Winnekendonk gegenüber. In beiden Halbfinalspielen wurde guter und vor allem spannender Hallenfußball gezeigt. Die erste Partie wurde erst im Sechsmeterschießen entschieden, in dem der SV Straelen das bessere Ende auf seiner Seite hatte. Im zweiten Halbfinale schlug der TSV Weeze den Nachbarn aus Winnekendonk knapp mit 3:2.