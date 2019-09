Sechster Spieltag in der Kreisliga B : Twisteden-Reserve setzt Siegesserie fort

Ein Kevelaerer Spieler versucht in einem früheren Spiel, einen Twistedener Pass mit einer Grätsche zu unterbinden. Foto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Mit zwei vorgezogenen Spielen ist der sechste Spieltag in der Kreisliga B bereits eröffnet worden. Ein Topspiel steigt am Sonntag in Veert, wenn der TSV Weeze II zu Gast ist.

Von Paul Foreman

Den Auftakt des sechsten Spieltags nutzte die Zweite von DJK Twisteden, um den dritten Sieg in Serie einzufahren. Auch der SV Issum wusste in Wachtendonk zu überzeugen. Veert will gegen Weezes Reserve derweil noch etwas gutmachen, Labbeck-Uedemerbruch empfängt die Reserve des FC Aldekerk.

DJK Twisteden II – SV Walbeck II 4:3 (1:2). Mit dem dritten Sieg innerhalb von acht Tagen setzt Twisteden seinen Aufwärtstrend fort. „Ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Das war, auch spielerisch, eine Top-Leistung“, freute sich Twistedens Trainer Andre Elbers. Besonders imponierte Elbers, dass sein Team zwei Mal nach einem Rückstand zurückkahm. Zwei Tore gingen auf das Konto von Martin Magoley, jeweils einmal trafen Kevin König und Sven Schrörs. Für Walbeck waren die drei Treffer durch Henrik Pastoors und zweifach Henning Hebinck wieder einmal zu wenig. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, aber mit drei eigenen Toren müssen wir eigentlich gewinnen“, betonte Walbecks Co-Trainer Yannik Christiaens.

TSV Wachtendonk-Wankum II – SV Issum 1:1 (0:0). Spielerisch verbesserte sich Wachtendonk, dennoch reichte es gegen Issum nur für einen Punkt. „Wir haben uns für unsere Arbeit nicht belohnt, dennoch war es ein Schritt nach vorne in unserer Entwicklung“, resümierte Wachtendonks Trainer Peter Orlowski. Die Hausherren lagen sogar zunächst durch Issums Rene Schwenner zurück, retteten in der Schlussphase aber noch einen Punkt dank Benjamin Goldau. „Wir haben gut verteidigt und kämpferisch eine richtig starke Partie gemacht“, war Issums Coach Tim Knies äußerst zufrieden.

DJK Labbeck-Uedemerbruch – FC Aldekerk II (So.,15 Uhr). Die Darbietung Aldekerks gegen Sevelen war wenig überzeugend. Dementsprechend fordert der Trainer Sebastian Süselbeck nun auch: „Wir müssen darüber sprechen und es in Labbeck besser machen“. Auch die Hausherren verloren ihr letztes Spiel, und das sogar deutlich. Kämpferisch stimmte es aber bei dem Absteiger, was Hoffnung für Sonntag macht, zumal einige Spieler zurückkehren werden. „Gegen Aldekerk können wir dann ganz anders spielen und wollen mal wieder punkten“, berichtet Labbeck-Trainer Dirk Fronhoff.

SV Sevelen II – Grün-Weiß Vernum II (So., 15 Uhr). „Das letzte Spiel hat uns Selbstvertrauen und Kraft gegeben“, betont Sevelens Trainer Martin Winkler nach dem Sieg in Aldekerk und vor der Partie gegen Vernum. Nun ist man in der Tabelle am kommenden Gegner vorbeigezogen, der inzwischen schon seit drei Partien auf einen Punkt wartet. Zuletzt war Vernum in Winnekendonk nah dran, doch individuelle Aussetzer verhinderten einen Erfolg. „Wir müssen jetzt unsere Fehler analysieren und abstellen“, verlangt Gäste-Trainer Dirk Jung. Dann soll es in Sevelen auch mal wieder mit einem Dreier klappen.

Viktoria Winnekendonk II – Sportfreunde Broekhuysen II (So., 15 Uhr). „Wir sind bis Mittwoch mit gesenkten Köpfen durch die Stadt gegangen und haben dann das Spiel abgehakt“, beschreibt Broekhuysens Trainer Carsten Schaap die Reaktion auf das blamable 0:7 gegen Kevelaer. Als Wiedergutmachung kann gegen Winnekendonk nur ein Sieg helfen, auch um den Kontakt zur Spitze zu halten. Die Hausherren möchten sich dagegen unten absetzen, der erste Saisonsieg gegen Vernum vorige Woche war dabei schon mal ein erster Schritt. „Am Sonntag müssen wieder die Laufbereitschaft und der Einsatz stimmen“, fordert Viktoria-Trainer Timo Heeks.

Kevelaerer SV II – SC Auwel-Holt II (So., 15 Uhr). Viel zu sagen gibt es für Kevelaers Trainer Tobias Häntsch nach dem 7:0 Sieg in Broekhuysen nicht: „Wir müssen einfach genau da weitermachen“. Erstmals treten die Hausherren dabei auch als Tabellenführer an. Der Vorsprung vor den punktgleichen Weezern ist jedoch hauchdünn und beträgt noch nicht einmal ein Tor. Auwel-Holt konnte dagegen seit dem Saisonauftakt nicht mehr gewinnen, trotz ordentlicher Vorstellungen. „Wir brauchen mal wieder ein Erfolgserlebnis, auch wenn das gegen Kevelaer ein schweres Unterfangen wird“, erzählt Gäste-Trainer Mohamed Benkaddour.

Concordia Goch – TSV Nieukerk II (So., 15 Uhr). Eine engagierte Leistung reichte Nieukerk nicht zu einem Punktgewinn gegen Issum. Das soll gegen Goch anders sein, auch wenn Trainer Alexander Gubbels weiß: „Einfacher wird es sicher nicht. Wir wollen aber die positive Stimmung mitnehmen“. Concordia steht in dieser Saison bisher für Spektakel, in jeder Partie mit den Gochern fielen mindestens vier Tore. In den meisten Fällen reichte es dabei auch für Zähler, wie beim 4:3 Sieg gegen Walbeck zuletzt. „In Nieukerk wollen wir wieder Punkte holen“, fordert Concordia-Trainer Dirk Ernesti nun.

Germania Wemb – Viktoria Winnekendonk (So., 15 Uhr). Germania Wemb bleibt weiterhin das einzige Team ohne Sieg. Besserung ist aber in Sicht, das Spiel gegen Winnekendonk soll das letzte mit ganz großer Personalnot sein. „Wir geben nicht auf und wollen in den nächsten Wochen Punkte holen“, gibt sich Wembs Coach Yasar Morgar kämpferisch. Winnekendonk musste nach zwei Siegen zuletzt einen Rückschlag hinnehmen, beim 0:5 in Veert war die Viktoria chancenlos. Das sieht gegen Wemb wieder anders aus, nur ein Dreier kann für die Gäste das Ziel sein.