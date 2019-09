6. Spieltag in der Kreisliga-B : Wa./Wa. II plant dritten Sieg in Serie

Eine Szene aus einer früheren Partie zwischen Walbeck II und Vernum II. Am Donnerstagabend treffen die Walbecker auf Twisteden II. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Kreisliga B: Das Team von Trainer Peter Orlowski empfängt den SV Issum.

Von Paul Foreman

In der Kreisliga B, Gruppe 2, eröffnen vier Teams den sechsten Spieltag bereits am Donnerstag. Walbeck und Twisteden wollen mit einem Sieg an die Tabellenspitze aufschließen. Bei der Wachtendonker Reserve möchte der neue Trainer Peter Orlowski seine weiße Weste bewahren.

DJK Twisteden II – SV Walbeck II (Do., 19.30 Uhr). Twisteden ist inzwischen richtig in der Saison angekommen. Gegen Walbeck ist der dritte Sieg in Folge möglich. „Wenn wir so auftreten wie in großen Teilen der letzten beide Spiele, bin ich zuversichtlich das wir auch gegen Walbeck was holen“, erzählt Twistedens Trainer Nils Schöneis. Die Hausherren haben dabei auch noch die beiden Niederlagen aus der letzten Saison gutzumachen. Dennoch sieht sich Walbecks Co-Trainer Yannik Christiaens nicht als Favorit: „Twisteden ist zurzeit gut drauf, ich erwarte wieder ein enges Spiel“.