Fußball Kreisliga B : SV Veert will Platz drei behaupten

SV Veert will Platz drei behaupten

Timo Pastoors, Trainer beim SV Veert, will die gute Form seiner Mannschaft über die Restspielzeit bringen und Platz drei festigen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Gelderland Für Viktoria Winnekendonk II wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner.

SV Veert – SuS Kalkar (So., 13 Uhr). Für den Rest der Saison hat Timo Pastoors ein klares Ziel ausgegeben: Keinen Punkt mehr abgeben. „Daher wollen wir auch gegen Kalkar erfolgreich spielen“, erklärt der Trainer des seit drei Monaten ungeschlagenen Spielvereins. Durch zwei Siege in den verbleibenden beiden Spielen wäre zumindest der dritte Tabellenplatz gesichert. Appeldorn liegt allerdings mit einem Punkt Rückstand in Lauerstellung. Glücklicherweise haben sich dank des spielfreien Wochenendes einige angeschlagene Veerter Spieler regenerieren können.