Fußball Kreisliga B3 : TSV Nieukerk: Kurz vor dem Triumph

Gelderland Vier Mannschaften kämpfen in der Kreisliga B3 ums Überleben. Steeger-Team kann die Meisterschaft klarmachen.

FC Aldekerk II – GSV Geldern II (So., 15 Uhr). Gegen Geldern muss für den FC Aldekerk vor allem eine Sache besser klappen als zuletzt beim 2:2 gegen Vernum. „Wenn wir so viele Chancen rausspielen wie letzte Woche und diese dann auch nutzen, mache ich mir gegen keinen Gegner Sorgen“, sagt Aldekerks Trainer André Lemmen. Das gleiche Problem hatte auch Geldern am letzten Spieltag, so dass die Mannschaft weiter mitten im Abstiegskampf steckt. Der Klassenerhalt liegt auch nicht mehr in der eigenen Hand. Selbst zwei Siege in den letzten beiden Spielen könnten am Ende nicht reichen.