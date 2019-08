Fußball : SV Veert diesmal von Anfang an auf der Höhe

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: Zu den 16 Südkreis-Vertretern gesellen sich DJK Labbeck und Concordia Goch. Topfavorit nicht in Sicht.

Die Reform und ihre Folgen: Der Fußball-Kreis Kleve-Geldern hat in der kommenden Saison nur noch zwei B-Ligen zu jeweils 18 Mannschaften im Angebot. In der Gruppe 2 sind die Kicker aus dem Gelderland praktisch unter sich – aus dem Nordkreis gesellen sich lediglich die DJK Labbeck/Uedemerbruch und Concordia Goch hinzu. Wie in jedem Jahr hat das Geschehen in der Fußball-Bezirksliga Einfluss auf die entscheidenden Fragen. Den Aufstieg ins Kreisliga-Oberhaus haben nur die beiden Meister sicher in der Tasche. Sollte keiner oder nur einer der insgesamt neun Bezirksligisten aus dem Kreis Kleve-Geldern absteigen, dürfen auch die beiden Tabellenzweiten eine Aufstiegsfeier planen. Ähnlich sieht’s in der Abstiegszone aus, wo sich abhängig vom Abschneiden der Nachbarclubs in der Bezirksliga, Gruppe 4, fünf bis neun Mannschaften in die C-Liga verabschieden müssen. Im Vorfeld der neuen Saison, die am Sonntag eröffnet wird, fällt die Suche nach Topfavoriten schwer.