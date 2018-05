Lokalsport: Kommt zum SV Straelen: Der gefährliche Japaner

Straelen Stefan Dix vom SV Straelen bestätige gestern den Wechsel von Shun Terada zum SV Straelen für die Spielzeit 2018/2019.

Der 24 Jahre alte japanische Stürmer kommt vom Oberligisten FSV Vohwinkel an den Niederrhein. Terada war der alles überragende Stürmer in der Landesliga-Saison 2016/2017 und hatte mit 41 Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg des DSC 99 Düsseldorf in die Oberliga. Danach wurde er vom Regionalligisten Wuppertaler SV verpflichtet und an den FSV Vohwinkel ausgeliehen. In der laufenden Serie traf er bisher 11 Mal ins gegnerische Gehäuse und erzielte somit ein Viertel aller Treffer seines Vereins.