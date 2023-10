Fußball-Kreisliga A Sportfreunde Broekhuysen II verzeichnen einen klaren Aufwärtstrend

„Wir wussten, dass es seine Zeit braucht, bis sich die Mannschaft findet. Dass es allerdings so lange brauchen würde, war natürlich nicht geplant“, sagt der neue Coach. Acht Spieltage in Folge verließen die Broekhuysener den Platz als Verlierer. Und objektiv betrachtet, waren es – zumindest vom Ergebnis her – auch recht deutliche Niederlagen. „Aber wir haben auch gemerkt, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft trotz dieser Negativserie weiterhin gut blieb. Und dass sich beim Training auch positive Entwicklungen abzeichneten“, sagt Hinkelmann. Und als es dann gegen die Konkurrenten im Tabellenkeller ging, waren die Sportfreunde gleich dreimal zur Stelle und oben auf.