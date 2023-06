Spielerkarussell SV Straelen verliert drei Leistungsträger

Der Kapitän geht nach dem Abstieg aus der Fußball-Regionalliga von Bord. Ole Päffgen, der sich im Sommer 2019 dem SV Straelen angeschlossen und schnell zum Führungsspieler entwickelt hatte, wechselt zum KFC Uerdingen. Der Krefelder Traditionsverein möchte unter Regie des früheren Straelener Trainers Marcus John in der kommenden Saison die Rückkehr in die Regionalliga schaffen. Der 25-jährige Päffgen stammt ursprünglich aus dem Nachwuchs-Leistungszentrum von Bayer Leverkusen und ist variabel als Rechts- und Innenverteidiger einsetzbar. „Ole Päffgen ist ein Spieler, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt und mit gutem Beispiel vorangeht. Solche Charaktere haben wir gesucht“, so Marcus John, der zuletzt den 1. FC Bocholt zum Klassenerhalt in der Regionalliga geführt hatte und inzwischen als Sportlicher Leiter an der Grotenburg fungiert.