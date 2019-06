Schach : Der Chef ist immer einen Zug voraus

Kevelaer 18 Gegner gleichzeitig, nur eine Niederlage: Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler beherrscht das königliche Spiel perfekt.

Den Bürgermeister zu schlagen, ist gar nicht so einfach. Diese Erfahrung müssen die Gegner von Dominik Pichler beim Schachtag im Konzert- und Bühnenhaus gleich reihenweise machen. In einem Simultanturnier tritt Kevelaers erster Bürger gleichzeitig gegen 18 Spieler verschiedener Altersstufen mit unterschiedlicher Spielstärke an. „Mir ging in den letzten zwei Tagen doch ziemlich die Düse“, gesteht Pichler unmittelbar vor Turnierbeginn. „Nun bin ich ganz einfach mal gespannt und lasse mich überraschen, was da auf mich zukommt.“