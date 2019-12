Volleyball : Kevelaerer SV zeigt Nerven und steht unter Zugzwang

KEVELAER (M.H.) Volleyball-Verbandsliga der Männer: Osterather TV - Kevelaerer SV 3:1 (25:22, 16:25, 25:23, 25:18). Die Kevelaerer Volleyballer waren mit dem erklärten Ziel nach Meerbusch gefahren, beim Aufsteiger und Tabellendritten Osterather TV die Punkte zu entführen.

Ihre Ansprache sollte zunächst die erhoffte Wirkung zeigen. Plötzlich kämpfte der Kevelaerer SV um jeden Punkt, stellte die klar bessere Mannschaft und hatte mit 25:16 die Nase vorn. Doch das Zwischenhoch war schnell wieder Geschichte. Die Gäste leisteten sich viele einfache Fehler und ließen Osterath wieder ins Spiel kommen. Es entwickelte sich ein ausgeglichener dritter Satz, in dem der KSV zum Ende hin Nerven zeigen sollte. Leistungsträger wie Mirko Novak oder Robin Broeckmann haderten mit sich selbst. Auch Zuspieler Robin Verhoeven hat schon bessere Spiele gemacht. So ging Satz drei mit 25:23 an den OTV. Der Tabellendritte bog nun endgültig auf die Siegerstraße ein und entschied auch den vierten Satz mit 25:18 sich. Damit haben sich die Kevelaerer Volleyballer unnötig in Zugzwang gebracht. Am kommenden Sonntag ist ein Sieg beim Drittletzten TuS Lintorf praktisch Pflicht, wenn man sich nicht in der Winterpause mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen möchte.