TC Blau-Weiß Kevelaer : Kevelaerer Herren 70 feiern Aufstieg in Tennis-Bezirksliga

(him) In einer ausgeglichenen Vierergruppe der Tennis-Bezirksklasse A haben die Herren 70 des TC Blau-Weiß Kevelaer für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Mannschaftsführer Karl Hensen, Erich Derricks, Rolf Tervooren, Achim Diers und Klaus Opel gingen erstmals in dieser Altersklasse an den Start. Sie sicherten sich auf Anhieb den Titel und damit den Aufstieg in die Bezirksliga. Das Team gewann das entscheidende Duell gegen die favorisierte Auswahl des TC Schaephuysen mit 5:1. Ein weiterer 5:1-Erfolg gelang gegen die SG Kaarst. Da fiel die 2:4-Niederlage gegen Grün-Weiß Büttgen nicht weiter ins Gewicht. Der TC Kapellen, der die Gruppe ursprünglich komplettieren sollte, hatte seine Mannschaft bereits vor dem Saisonstart zurückgezogen.