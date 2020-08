Fußball : Kevelaerer SV hat viel Geduld mit hochkarätigen Talenten

Kevelaer Stefan Ettwig, neuer Trainer des A-Ligisten Kevelaerer SV, weist die Favoritenrolle von sich. Die jungen Spieler aus den eigenen Reihen sollen die Chance bekommen, sich in Ruhe zu entwickeln.

Mit der zweitjüngsten Mannschaft der Fußball-Kreisliga A – nur das Durchschnittsalter von Arminia Kapellen liegt noch knapp darunter – geht der Kevelaerer SV in Gruppe eins an den Start. Frühzeitig hatte Ferhat Ökce, der die Mannschaft vier Jahre lang trainiert und 2019 in die Bezirksliga geführt hatte, seinen Abschied verkündet. Die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Sandro Scuderi wurden bei der Suche nach einem Nachfolger in den eigenen Reihen fündig.