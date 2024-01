Volleyball-Oberliga Der Regionalliga-Aufstieg ist nur noch eine Frage der Zeit

Allmählich lässt sich festhalten: Die seit einer gefühlten Ewigkeit ungeschlagene Mannschaft des Kevelaerer SV ist auch für die Konkurrenz in der Volleyball-Oberliga eine Nummer zu groß. Im zwölften Anlauf machte der Tabellenführer mit einem 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) bei der Holzheimer SG das Dutzend voll und thront mit 34 Punkten weiterhin unangefochten an der Spitze. Der Verein kann bereits mit den Planungen für die Meisterfeier beginnen, die beispielsweise direkt nach dem letzten Meisterschaftsspiel gegen Humann Essen IV am Samstag, 23. März, in der Zweifach-Sporthalle im Schulzentrum Hüls starten könnte.