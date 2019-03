Fußball : Kevelaerer SV sorgt für große Überraschung

Der Kevelaerer SV (gelbe Trikots) war in Broekhuysen obenauf und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Fußball-Bezirksliga: Neuling gewinnt das Lokalduell bei den Sportfreunden Broekhuysen mit 3:2 und verlässt die Abstiegsplätze.

Von Klaus Schopmans

Aufatmen beim Kevelaerer SV. Landete die Mannschaft in der letzten Woche noch auf dem letzten Tabellenplatz, so konnte das Team von Trainer Ferhat Ökce Dank des 3:2-Erfolges bei den Sportfreunden Broekhuysen die Abstiegsränge wieder verlassen. Dazu trug auch der Sieg der Aldekerker gegen den SV Rindern bei. Für den FCA war dies gleichzeitig ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Davon ist man sowohl beim SV Walbeck als auch bei der DJK Twisteden noch ein ganzes Stück entfernt – beide Mannschaften hatten am Sonntag das Nachsehen. Der Tabellensechste RSV Praest hat gerade einmal acht Punkte Vorsprung auf Schusslicht SV Rindern, das letzte Wort über den Klassenerhalt ist also für den überwiegenden Teil der Liga noch lange nicht gesprochen.

FC Aldekerk – SV Rindern 3:1 (1:1). Aus dem guten Lauf der Aldekerker ist inzwischen eine Siegesserie geworden, gegen den SV Rindern gewann das Team das fünfte Spiel in Folge. Zunächst allerdings mussten sich die Gastgeber doch einiger gefährlicher Angriffe der Rinderner stellen, vor allem bei Standardsituationen. So kassierte man auch den Rückstand in der 13. Minute nach einem Freistoß und hatte anschließend Glück, dass die Gäste nicht nachlegten. In der ausgeglichenen ersten Hälfte erzielte dann Oliver Martens nach einer abgewehten Ecke im Nachschuss den Ausgleich. Gut startete die Heimelf in die zweite Hälfte, erneut nach einer Ecke war es diesmal Marc Kersjes, der am zweiten Pfosten richtig stand und zur Führung einschob. Eine Gelb-Rote Karte sah ein Gästespieler in der 63. Minute, eine weitere Rote Karte gab es für Rindern nach einem absichtlichen Handspiel (70.) im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Oliver Martens sicher. Danach war die Partie gegen die in Unterzahl spielenden Gäste eigentlich gelaufen. „In den letzten 20 Minuten konnten wir dann endlich mal entspannt einen Sieg unter Dach und Fach bringen“, freute sich Spielertrainer Kersjes.

SV Walbeck - SV Biemenhorst 1:3 (1:2). Eigentlich hatte der Biemenhorster Schlussmann einen geruhsamen Nachmittag am Walbecker Bergsteg. Den einzigen wirklichen gefährlichen Ball auf sein Tor musste er allerdings passieren lassen, es war der Ausgleichstreffer von Hubertus Arians in der 16. Spielminute. Bereits nach sechs Minuten hatten die Gäste zum 1:0 vorgelegt. Die Anfangsminuten gehörten noch zu den besseren Phasen der Walbecker, nach und nach übernahm aber Biemenhorst das Kommando, die nach 39 Minuten wieder in Führung gingen und kurz vor der Pause durchaus noch die Chance hatten, auf 3:1 zu erhöhen. Auch nach dem Wechsel ein klares Chancenplus für die Gäste, so fiel das Tor zum 3:1-Endstand in der 75. Minute keineswegs überraschend. „Selbst gegen einen nicht überragenden Gegner ist es uns nicht gelungen, Chancen zu kreieren. Auch die Defensive ist momentan leider nicht so sattelfest“, meinte Walbecks Trainer Jörg Hegmans nach der Begegnung.