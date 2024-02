Volleyball-Oberliga Die Unschlagbaren haben verloren

In der Tat wirkten die Spieler um Kapitän Marcel Thyssen verkrampft und bekamen keinen Zugriff auf das Geschehen. Insbesondere der Rumelner Christian Neuendorf, der auch schon eine Saison für den Kevelaerer SV gespielt hat, legte mit einer sehr guten Leistung den Grundstein zum Erfolg des Gastgebers. Der Tabellenführer nutzte zwar seine individuelle Qualität, um das Spiel über weite Strecken offen zu gestalten. Doch in den entscheidenden Phasen war Rumeln zur Stelle und ging mit 2:0 (25:19 und 25:22) in Führung. Im dritten Satz kamen Zuspieler Marcel Thyssen, Diagonalangreifer Mirko Novak, die Mittelblocker Alessandro Nobbers und Luca Tönnißen sowie die Außenangreifer Dominik Booms und Robin Broeckmann zum Einsatz. Mit dieser Formation kämpfte sich der Kevelaerer SV wieder heran. Zur Freude der mitgereisten Fans ging dieser Durchgang nach einem 15:18-Rückstand noch mit 25:21 an den Tabellenführer. Der vierte Satz verlief bis zum 19:19 ausgeglichen. „In dem Moment fehlten uns noch sechs Punkte zur Meisterschaft“, so Thyssen. Doch es sollte am Montagabend noch nicht sein. Der Favorit leistete sich einige einfache Fehler, die ihm im Normalfall kaum unterlaufen. Der Rumelner TV ließ sich nicht zweimal bitten und stoppte die fast schon unendliche Kevelaerer Siegesserie. Die Meisterfeier ist allerdings nur vertagt – wahrscheinlich auf kommenden Samstag.