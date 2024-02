Unglaubliche Erfolgsgeschichte Kevelaerer SV ist am Ziel seiner Träume

Am Samstagabend machten die schlagkräftigen Kevelaerer den letzten Schritt in Richtung Regionalliga, nachdem sie in den vergangenen Jahren mit Sieben-Meilen-Stiefeln durch die unteren Spielklassen gepflügt waren (siehe Infokasten). Vor rund 150 begeisterten Zuschauern in der Zweifach-Sporthalle im Schulzentrum Hüls, die schon vor Spielbeginn in Feierlaune waren, war das 3:0 (25:14, 25:20, 25:22) gegen den abstiegsgefährdeten ART Düsseldorf Form- und geriet fast schon zur Nebensache.