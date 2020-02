Volleyball : Kevelaerer SV ist nach Derbysieg bereits aller Abstiegssorgen ledig

Kevelaer (M.H.) Volleyball-Verbandsliga der Männer: Kevelaerer SV – SV Bedburg-Hau 3:0 (25:17, 25:23, 25:18). Gerade einmal eine Stunde benötigte der Kevelaerer SV, um den Nordkreis-Rivalen SV Bedburg-Hau im heimischen Sportzentrum Hüls in die Schranken zu weisen.

Dabei wechselte Trainerin Heike Thyssen munter in der Startaufstellung. Auf den Außenpostionen stellte sie Marco Bergers und Marc Ophey auf. Beide machten ihre Sache sehr gut und hatten großen Anteil daran, dass sich Satz Nummer eins als glatte Angelegenheit erweisen sollte. Die Gäste, die auf ihren Diagonalangreifer Stephan Reinders verzichten mussten, waren nicht in der Lage, den KSV in Bedrängnis zu bringen. Im zweiten Durchgang schaltete der Gastgeber einen Gang zurück. Die Zuschauer sahen jetzt eine ausgeglichene Partie, die allerdings spielerische Höhepunkte vermissen ließ. Beim Stand von 23:23 reichten dem KSV zwei konzentrierte Aktionen, um mit 2:0 in Führung zu gehen. Im dritten Satz ging Bedburg-Hau zwar schnell mit 4:0 in Führung. Doch das sollte sich als Strohfeuer erweisen. Die Thyssen-Schützlinge setzten sich Punkt für Punkt ab und brachten ungefährdet Saisonsieg Nummer sieben nach Hause.