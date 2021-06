Fußball : Kevelaerer SV schickt vier Teams ins Rennen

Stefan Heufs (links) und Michael Moll zählen mit dem Kevelaerer SV II in der Kreisliga B zum engsten Favoritenkreis. Foto: Kevelaerer SV

Kevelaer Der Verein hat derzeit fast 100 Seniorenspieler in seinen Reihen und deshalb eine vierte Mannschaft gemeldet. Das erste Team nimmt einen neuen Anlauf Richtung Rückkehr in die Bezirksliga.

Mitgliederschwund wegen Corona ? Davon kann in der Fußball-Abteilung des Kevelaerer SV keine Rede sein. Im Gegenteil. Der Traditionsverein schickt zur neuen Saison gleich vier Senioren-Mannschaften ins Rennen um die Meisterschaft. „Wir sind durchaus stolz darauf, dass wir aktuell fast 100 Spieler in unseren Reihen haben. Das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit“, sagt der Sportliche Leiter Sandro Scuderi.

Für den unverhofften Zuwachs haben in erster Linie eine Reihe von ehemaligen Kevelaerer Kickern gesorgt, die in der Kreisliga C noch einmal gemeinsam am Ball sein und ihre Laufbahn ausklingen lassen möchten. Das vierte Team des KSV wird von Bernd Hebben gecoacht, der bislang als Co-Trainer der dritten Mannschaft im Einsatz war. Ihm zur Seite stehen Florian Voss als spielender Co-Trainer und Rene Laermann. Während das neue Team nichts gegen die Bezeichnung „Hobbytruppe“ hat, verfolgen die anderen Mannschaften im gelb-blauen Dress durchaus ambitionierte Ziele.

Wie berichtet, setzt das Trainer-Duo Marcel Kempkes und Patrick Znak seine Arbeit mit dem ersten Team fort und nimmt mit einer schlagkräftigen Auswahl einen Anlauf in Richtung Bezirksliga-Rückkehr. Auch der Kevelaerer SV II dürfte in der Kreisliga B, Gruppe 2, erneut zum engsten Favoritenkreis zählen. Neuer Trainer ist Michael Moll, der quasi intern befördert worden ist. „Michael hat in den vergangenen Jahren bei uns als Jugend-Trainer einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es freut uns sehr, dass wir ihn für diese neue Aufgabe begeistern konnten“, sagt Scuderi. Stefan Heufs bleibt Co-Trainer.