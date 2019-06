Leichtathletik : Leichtathletik-Titelkämpfe im Kevelaerer Hülspark-Stadion

Etwas grau geworden, aber immer noch rasant unterwegs: Am Sonntag treffen sich die Senioren-Leichtathleten im Hüls­park. Foto: Ostermann, Olaf ( oo )/Ostermann, Olaf (oo)

Kevelaer (RP) Der Leichtathletik-Verband Nordrhein richtet am Sonntag, 30. Juni, ab 10 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kevelaerer SV die offenen „NRW-Seniorenmeisterschaften 2019“ aus. Die besten Seniorenathleten kämpfen in den Diziplinen Speer, Diskus, Kugelstoßen, Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung und auf allen Laufstrecken, um die neuen Nordrhein-Titelträger zu ermitteln.

Bei den Titelkämpfen handelt es sich um ein „Familientreffen“ der besten Athleten der vergangenen Jahrzehnte aus beinahe ganz Nordrhein-Westfalen. „Die Sportlerinnen und Sportler kennen sich seit vielen Jahren und freuen sich auf die angenehme Atmosphäre in der Marienstadt“, erklärt Ulrich Heßing, der mit der Leichtathletikabteilung Gastgeber der Veranstaltung ist. „Wir freuen uns darüber, dass das heimische Hülsparkstadion in diesem Jahr wieder so richtig zur Geltung kommt.“