Volleyball : Geglückte Premiere der „Volleyball Open“

Kevelaer Sieben Mannschaften folgten der Einladung des Kevelaerer SV zu einem Vorbereitungsturnier. Die von Heike Thyssen trainierte Verbandsliga-Auswahl des Gastgebers hinterlässt einen starken Eindruck.

(RP) Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass in der Marienstadt guter Volleyball gespielt wird. Jedenfalls ist das Experiment der Volleyball-Abteilung des Kevelaerer SV, im Rahmen der Saisonvorbereitung ein Turnier auf die Beine zu stellen, mehr als geglückt. Sieben Mannschaften, darunter die Oberligisten Moerser SC und TV Krefeld-Verberg, waren der Einladung gefolgt und trafen in der Zweifach-Sporthalle im Schulzentrum Hüls auf die beiden Herren-Teams des Gastgebers.

Um echte Härtetests unter Wettkampf-Bedingungen bieten zu können, hatten die Organisatoren um KSV-Abteilungsleiterin Heike Thyssen die Teilnehmer im Vorfeld in zwei Leistungsklassen eingeteilt. So bekamen es die beiden genannten Oberligisten mit einem Verbandsligisten aus Köln und der ersten Mannschaft des Kevelaerer SV zu tun, die ebenfalls in der Verbandsliga mitmischt. Im zweiten Turnier waren fünf Bezirksligisten unter sich. Der Kevelaerer SV II erhielt die Gelegenheit, seine Form gegen Teams aus Goch, Schermbeck, Neuss und Oberhausen-Osterfeld zu testen. Im Wettbewerb der Bezirksligisten – alle Duelle wurden im Modus „Jeder gegen Jeden“ in jeweils zwei Sätzen ausgetragen – siegte schließlich die Mannschaft aus Schermbeck vor der Neusser Auswahl. Bei den höherklassigen Teams erreichte Gastgeber Kevelaerer SV das Endspiel und musste sich der jungen Mannschaft des Moerser SC nur knapp geschlagen geben.