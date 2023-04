„Seid einig“ spendiert Mini-Tore Kevelaerer SV ist bereit für die Kinderfußball-Reform

Der Kevelaerer SV, der in Sachen Nachwuchsförderung seit langem mit gutem Beispiel vorangeht, ist auf die große Reform bereits bestens vorbereitet. „Wir haben in den jüngsten Altersklassen, die von der neuen Regelung betroffen sind, mehr als 200 Kinder in unseren Reihen. Da mussten wir frühzeitig handeln, wobei die Bambini und F-Junioren schon länger nach Funino-Regeln spielen“, sagt KSV-Jugendobmann Uwe Wassen. Inzwischen ist der Traditionsverein stolzer Besitzer von 16 Mini-Toren. „Das sind richtig stabile Aluminium-Tore. Also nicht diese Dinger für den Garten, die bei jedem Windstoß umkippen“, so Wassen.