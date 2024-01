Volleyball-Oberliga Ein Warnschuss für den Tabellenführer

Es ist zwar nichts passiert. Der Kevelaerer SV hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Volleyball-Oberliga zumindest vorübergehend sogar auf acht Punkte ausgebaut, weil Verfolger Rumelner TV am Wochenende spielfrei hatte. Doch die Mannschaft, die seit weit über einem Jahr ungeschlagen ist, hat auf dem Weg in die Regionalliga vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt einen Warnschuss erhalten. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten SV Bayer Wuppertal mühte sich der Titelaspirant am Samstagabend in der heimischen Zweifach-Sporthalle im Schulzentrum Hüls zu einem 3:1 (20:25, 25:20, 25:15, 25:20).